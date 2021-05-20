La Diplomatie: Казахстан – творец дипломатии между Европой и Азией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Французский журнал La Diplomatie в разделе «Международные вопросы / Мягкая сила» опубликовал статью под названием «Казахстан – творец дипломатии между Европой и Азией». МИА «Казинформ» предлагает перевод публикации.

От Индии до Крыма, через Сирию, Иран и Кыргызстан, Казахстан уже много лет использует свои ресурсы на благо мира на обоих континентах. Это влияние сделало его привилегированным партнером Европейского союза.

Более 400 000 новых случаев заражения и 4 000 смертей в день, переполненные больницы, переполненные кладбища... В Индии отголоски пандемии коронавируса в настоящее время имеют эффект бомбы замедленного действия в этой стране с населением в 1,3 миллиарда жителей, где наиболее уязвимые группы населения также являются наиболее пострадавшими. Перед лицом этой хаотической ситуации была организована международная солидарность, начиная с Пакистана, который предоставил медицинское оборудование, чтобы помочь своему соседу пережить этот шторм. Среди прочей региональной поддержки, Казахстан официализировал поставку 6 миллионов хирургических масок, 400 тысяч респираторов, 50 тысяч противочумных костюмов и 105 аппаратов искусственной вентиляции легких, собственного производства. «Мы готовы объединить усилия с нашими индийскими друзьями с целью сдерживания пандемии и оказать посильную помощь в духе прочной дружбы и взаимной поддержки между нашими государствами», - заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Это объявление прозвучало после того, как Нур-Султан протянул руку помощи другой соседней стране, Кыргызстану, после начала недавнего конфликта с Таджикистаном. В конце апреля 2021 года, в результате боевых действий между двумя сторонами более 30 человек погибли и 120 получили ранения. Причиной стал доступ к водохранилищу, расположенному на кыргызской стороне, но на которое претендовали таджики. Напомнив о ценностях, связывающих две страны, Касым-Жомарт Токаев оказал Кыргызстану гуманитарную поддержку Казахстана, отправив 10 000 тонн муки. «Мы не должны самоуспокаиваться», - заявил он, подчеркнув в то же время способность казахстанской армии вмешаться в случае необходимости. Оперативно реагирующий в международных вопросах, глава Казахстана аккуратно разыгрывает карту примирения и взаимопомощи, которую он без колебаний регулярно использует. Этот профиль можно объяснить его политическим и профессиональным прошлым. Бывший министр иностранных дел с 1994 по 2011 год, он занимал должность заместителя генерального секретаря, а затем генерального директора европейского отделения ООН, до избрания в июне 2019 года на пост главы бывшей советской республики.

Нур-Султан – дипломатическая столица, партнер Европейского союза

Естественная склонность Казахстана к роли регионального посредника проявилась сразу после обретения им независимости в 1991 году, когда была предпринята попытка примирения в Нагорном Карабахе, которая приветствовалась Франсуа Миттераном в ходе его визита в 1993 году. Страна с населением в 19 миллионов человек, являющаяся стратегической платформой между Китаем, Россией и Европейским союзом, также проявила себя, когда в 2010 году возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что в результате привело к подписанию совместной декларации в Астане (прежнее название столицы). Являясь членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Казахстан затем сыграл важную роль в кризисе в Крыму в 2014 году, когда бывший президент Нурсултан Назарбаев убедил Франсуа Олланда встретиться с Владимиром Путиным, чтобы сблизить Россию с ЕС. В 2017 году Астанинский процесс также позволил создать четыре зоны прекращения огня в Сирии, признанные Россией, Турцией и Ираном. В 2018 году казахстанская столица вновь заняла важное место в дипломатических новостях с подписанием глобальной декларации по первичной медико-санитарной помощи и межрелигиозного договора в пользу борьбы с терроризмом. Годом позже именно Казахстан вновь выступил организатором переговоров по сирийскому конфликту, усадив за один стол переговоров повстанцев и официальных представителей властей.

Благодаря своему влиятельному положению, Казахстан с годами стал привилегированным партнером Европейского союза, с которым он в начале 2018 года подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. С Францией связи особенно сильны по таким важным вопросам, как экономическое сотрудничество, устойчивое развитие, безопасность и борьба с терроризмом. Франция также является одним из пяти основных торговых и инвестиционных партнеров Казахстана, где представлены такие крупные группы Парижской биржи CAC40, как Saint-Gobain, Alstom, Danone, Total, Orano и др. Франко-казахстанские отношения должны еще больше укрепиться с подписанием Дорожной карты до 2030 года, направленной на развитие новых торгово-экономических проектов. Визит Эмманюэля Макрона в Нур-Султан, который планировался уже давно, но откладывался из-за пандемии коронавируса, должен позволить закрепить продолжение реализации общих задач между двумя странами.