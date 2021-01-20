Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Львенок в гостинице: на публикацию в Сети отреагировали в полиции Шымкента

    20 Января 2021, 20:15

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В одном из пабликов распространяется видео о львенке в гостинице города Шымкента, передает МИА «Казинформ».

    Как говорится в публикации, львенка держат на цепи в гостевом доме «JaDiAs» ради забавы и наживы. На вопиющий случай жестокого обращения с животным отреагировали в полиции города.

    «20 января 2021 года по данному факту сотрудниками Аль-Фарабийского РУП департамента полиции города Шымкента начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса Казахстана «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Обстоятельства произошедшего выясняются, продолжаются поиски по установлению данного львенка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.


    Автор:

    Багдат Хасенова

    Происшествия Экология МВД РК Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Вопросы снижения выбросов в авиационной отрасли обсудили в Астане
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз