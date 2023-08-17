Льготы при поступлении в ВУЗы получили отслужившие солдаты-срочники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Продолжается прием документов для поступления в вузы от граждан, отслуживших этой весной срочную воинскую службу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Напомним, что проект, инициированный Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, осуществляется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению престижа казахстанской армии с целью мотивации граждан к срочной воинской службе через предоставление образовательных льгот.

Особые условия позволяют гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, поступать в высшие учебные заведения без учета результатов Единого национального тестирования на платной основе в течение двух лет после возвращения из армии, а воинам, показавшим высокие результаты в боевой подготовке, дается право учиться без учета ЕНТ на безвозмездной основе за счет вуза.

Кроме того, вчерашнему солдату разрешается поступить на военную кафедру выбранного им учебного заведения без вступительных экзаменов и проходить ее на безвозмездной основе, независимо от того, платно или за счет вуза он обучается.

Прошедшие армейскую школу также поступают в военные учебные заведения Министерства обороны без вступительных экзаменов. Зачисление в вузы оборонного ведомства происходит по результатам проведенного отбора в воинских частях Вооруженных сил.

В целях удобства и прозрачности отбора в Министерстве обороны внедрена цифровая платформа «Срочники 2.0», где зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны. В ней отображаются все «срочники» и их оценки за весь период службы. Система автоматически выстраивает рейтинг солдат по их итоговым оценкам и распределяет их по вузам.

В ходе онлайн-распределения солдат по вузам, проходившего середине июня на площадке Службы центральных коммуникаций, было распределено 1500 мест. При этом в конкурсном отборе участвовало 12548 солдат.

По состоянию на 16 августа документы в гражданские вузы поступили от 498 солдат весеннего призыва 2022 года. Из них 158 – на бесплатное обучение за счет вуза, 340 – на учебу на платной основе без сдачи вступительных экзаменов и результатов ЕНТ.

Добавим, что прием документов для поступления в вузы осуществляется до 25 августа включительно. В военных вузах Министерства обороны также продлен прием документов до 26 августа.

Молодым людям, решившим освоить военную специальность, предоставляется уникальная возможность поступить в один из военных вузов страны.

В Военном институте Сухопутных войск по направлению менеджмент в военном деле готовят командиров мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых, разведывательных, ракетных войск и артиллерии. По направлению логистики курсанты осваивают специальности материально-технического, тылового, продовольственного, вещевого обеспечения и ракетно-артиллерийского вооружения. Организовано также обучение по направлениям «инженерное обеспечение военного дела», «РХБ-защита в военном деле», «социальная и идеологическая работа в воинском коллективе».

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи осуществляется подготовка специалистов по радионавигации, радиотехнике и инжинирингу, автоматизации и инфокоммуникационным технологиям, системам информационной безопасности и кибербезопасности.

Актюбинский Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова выпускает специалистов по направлениям «летная эксплуатация воздушных судов», «авиационная техника и технологии». Также на базе Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова осуществляется подготовка военных врачей.

По окончании военного вуза выпускники получат диплом о высшем образовании, им будет присвоено первое воинское звание «лейтенант».