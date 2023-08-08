Льготы на семейный отдых, школьные туры и бесплатные авиаперелеты для детей - как развивают туризм в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С каждым годом в Казахстане открываются все новые неизученные внутренние туристические направления. Пандемия дала толчок развитию сферы туризма в Казахстане. Этим вопросом напрямую занимается национальная компания «Kazakh Tourism», которая в этом году отмечает 5-летний юбилей. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с заместителем председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайратом Садуакасовым о роуд-шоу, школьных турах, придорожном сервисе, внедряемой программе cash back. Подробнее в нашем интервью.

- В этом году Kazakh Tourism отмечает свой первый юбилей. Если коротко, каких результатов удалось достичь за эти 5 лет?

- Во-первых, визово-миграционный режим. Многие уже знают нашу систему eQonaq, когда Президент поручил отменить визово-миграционные бумаги, которые постоянно заполняли иностранцы. Мы успешно внедрили эту систему. На этой системе зарегистрированы практически все места размещения в Казахстане. Мы видим не только актуальную статистику о том, сколько иностранцев проживают, но мы также облегчаем процесс для иностранных туристов, миграционных служб. Эти службы видят, где находятся иностранные туристы.

Помимо этого, впервые туристская отрасль получила меры господдержки. Это беспрецедентный случай. Мы долго работали над этими мерами господдержки. Как раз в пандемийный период разрабатывался очень сложный законопроект по вопросам туризма, когда впервые смогли добиться семи мер господдержки. В основном это субсидии при покупке автобусов, установке и запуске горнолыжного оборудования. Это система бонусов при привлечении иностранных туристов, система Kids go free, когда дети могут бесплатно летать по Казахстану, система поддержки туалетов, когда на содержание санитарно-гигиенических узлов государство также выделяет деньги. Их в принципе достаточно, чтобы закупать необходимую бытовую химию, бумагу. Эти меры господдержки были созданы впервые. Запустились они с 2022 года. Некоторые администрируем мы, некоторые – Министерство культуры и спорта, акиматы.

- Давайте остановимся на привлечении иностранных инвестиций в туризм Казахстана. Может быть, у Вас есть цифры: сколько проектов реализовано для продвижения имиджа туризма Казахстана за рубежом?

- Мы начали с привлечения местных инвестиций. Если посмотреть в структуре ВВП, туризм составляет порядка 3%. Если посмотреть в целом на сферу услуг, то на первых местах - станции техобслуживания, рестораны. Мы хотели посмотреть, насколько мы можем уже существующих инвесторов конвертировать, привести в туризм. Это долгоиграющая отрасль. По срокам окупаемости – от 7 до 10 лет. Поэтому было сложно привести инвесторов в туризм. Для этого мы создали меры господдержки по субсидированию, возврату сумм, которые были затрачены на строительство. Допустим, при строительстве отеля или любого туристского объекта, при обновлении парка автобусов, при закупе и установке горнолыжного оборудования можно получить 10% возврат от стоимости строительства. Такого рода стимулы позволяют привлечь больше инвесторов.

Ключевые проекты – «Караван-сарай» в Туркестане, теплый пляж в Актау, строительство аэропортов. Если говорить конкретно об иностранных инвестициях, мы не отвечаем за привлечение инвестиций в страну. Больше являемся органом по сопровождению инвесторов. Мы здесь плотно сотрудничали с Министерством иностранных дел, компанией Kazakh Invest. Мы всегда участвуем, показываем наши проекты, предварительно отрабатываем с нашими потенциальными участниками процесса. Есть инициатор, который приходит и говорит: у меня есть земля, собственный капитал, бизнес- план и я хотел бы привлечь иностранного инвестора. Мы помогаем ему доупаковать материал, чтобы у него была финмодель, даем экспертное заключение. Мы сопровождаем этот мостик между инициатором и инвестором.

- В мае в долине Торыш украли знаменитые каменные шары. Тогда люди начали активно интересоваться, что это за шары, откуда их привезли. Почему казахстанцы так мало знают о своей стране?

- Наверное, казахстанцы не так сильно интересуются с учетом того, что, во-первых, страна большая. Во-вторых, действительно мало информации. Опять же приходим к тому, что у нас отстает маркетинг продвижения в целом по Казахстану, потому что и акиматам, и бизнесам, наверное, не хватает средств, опыта, креатива, чтобы постоянно об этом говорить. Здесь мы уже конкурируем с какими-то иностранными дестинациями, которые себя здесь рекламируют.

Человек на улице видит Грузию на плакатах, почему не видит Алматы, Атырау? В Интернете, на улице, абсолютно везде выходит платная реклама тех стран, которые хотят завлечь наших туристов. Поэтому нужно постоянно проводить эту гонку, но за это не может быть ответственным только туризм или управление туризма. Это необходимо начинать со школьной скамьи. В учебниках моих детей часто мелькают какие-то интересные объекты туризма, в том числе нередко появляется Мангыстау. Это все нужно начинать со школьной скамьи. Сегодняшний школьник – будущий внутренний турист. Понятно, что родители его вывозят за рубеж. Это тоже правильно с точки зрения расширения кругозора. Но необходимо внедрять в школах практическое краеведение.

Пять лет назад мы начали деятельность с разработки школьных туров. Тогда проводили по стопам известных личностей. Сегодня эту инициативу подхватили акиматы. Сейчас разрабатываем тур школьников на Байконур. Необходимо, чтобы наши школы немножко открылись турфирам. Мы готовы подключиться, чтобы аккредитованные туроператоры с достаточной степенью безопасности, опыта могли продвигать школьные туры. Тем самым, будет закрываться вопрос экологичности. На том же Торыш украли камень. В чем проблема? Проблема в том, что нет общей культуры. Поэтому необходимо прививать со школьной скамьи. Это отдельный пласт работы, социальная реклама. Об этом нужно постоянно говорить, потому что не у всех достаточно осознания того, что это геологическая особенность.

Кода украли каменные шары, в Google наткнулся на статью очень известной геологической организации, которая написала на 18 страниц о ценности «Торыш». Если за рубежом признают, а мы сами немножко не понимаем, это, конечно, говорит о культуре. Мы призываем всех бережно относиться к природе, но опять это закладывается с детства. Поэтому будет активно продвигать, чтобы появлялись и студенческие туры. Это все было, необходимо просто возродить.

- А сейчас проводятся эти школьные туры?

- Мы не можем постоянно проводить их постоянно и охватить весь Казахстан. Ежегодно вывозим 1,5 тысяч детей на живые уроки. Допустим, вы приезжаете на мавзолей и проводите уроки истории. Это очень интересно с точки зрения академического процесса. К тому же материал легче усваивается.

- Когда запустите школьные туры в Байконур?

- Попробуем уже в этом году представить какой-то турпродукт. В следующем месяце мы едем с группой аккредитованных туроператоров проводить тур в Байконур. Мы посмотрим, как необходимо проводить школьные туры. В мае мы были на запуске ракеты. Там есть некоторые послабления с точки зрения посещения. Это была арендованная территория и было посложнее раньше проводить. Но теперь будет легче – отдельные площадки передаются в введение Казкосмоса. Думаю, к началу учебного года представим интересный тур, который дальше не можем продвинуть без Министерства просвещения. Им необходимо признать, что уроки будут интересней и запустить к себе туроператоров.

Проблема в том, что туроператоры не могут приходить в школы и рекламировать свои услуги. Мы их тоже понимаем. Они не хотят или не уверены в должном уровне безопасности. Вдруг, со школьниками что-то произойдет, они будут ответственными. Здесь мы готовы заходить через нормативно-правовые акты и прописывать дополнительную ответственность для туроператоров. Туроператоры не боятся этой ответственности. Они уже давно проводят эти туры в сопровождении врачей, педагогов. Это необходимо делать и субсидировать.

Более того, мы работаем над внедрением системы cash back. Это дополнительный стимул путешествовать по Казахстану. В чем у нас проблема в стране? В сезон мест нет на зонах отдыха. Куда бы вы не поехали, все дорого, забито. Это абсолютно нормально, везде так работает. Роль государства заключается в том, чтобы эти потоки перенаправить. Это нивелирование в стоимости может быть за счет того, что мы субсидируем непиковый сезон. То есть, каникулярный период всегда забит, но есть не очень популярный каникулярный сезон. Это зима и осень. Если в сторону каникул сместим осенний, зимний период, то можно будет за счет кэшбеков простимулировать людей дополнительно путешествовать по Казахстану.

- На развитие туризма и продвижение выделяется немало денег. Расскажите, сколько средств было выделено в этом году и на какие цели они потрачены?

- Туризм финансируется по программе создания турподукта и его продвижения на казахстанском и зарубежном рынке. По этой программе ежегодно выделяется 2-3 млрд тенге, включая содержание нацкомпании. Это те различные инициативы от снятия видеороликов до маркетингового мероприятия, турпродукты, разработка стандартов, привлечение иностранных блогеров, журналистов, туроператоров. Сумма небольшая. Если сравнивать с соседями, в разы меньше. В чем здесь проблема? Проблема в том, что в тенге сумма звучит достаточно внушительна. Но нужно понимать, что вся реклама закупается в иностранной валюте. Поэтому это очень дорого. Приведу пример. Турция тратит на продвижение 385 млн долларов в год. При этом, они генерят млн долларов в туризм. Сегодня вклад туризма в ВВП Казахстана на уровне 3 % - порядка 3 трлн тенге. Затрачивая 3 млрд тенге на содержание и продвижение, отрасль уже генерит 3 трлн тенге.

- Стоит как-то иностранным туристам упомянуть казахов, просмотры и рейтинги подскакивают. Нам очень интересно видеть, как мы выглядим со стороны. По-вашему мнению, кто мог бы стать достойным амбассадором нашей страны как Димаш Кудайберген для продвижения туризма Казахстана за рубежом?

- К слову, Димаш – первый амбассадор туризма, которого мы выбрали в 2018 году. Мы организовали Димаш-тур, привезли сюда китайских фанатов, туроператоров, а дальше была пандемия. Но опять же, эта методология создана. Здесь необходимо уже местным исполнительным органам в лице акимата Актюбинской области подключаться, продвигать. Невозможно, чтобы Kazakh Tourism охватил всю страну. Акиматам нужно точечно работать над тем, чтобы продвигать свой продукт. Помимо Димаша амбассадором может стать тот же Imanbek, Геннадий Головкин, Александр Винокуров. Их очень много. Но весь смысл продвижения амбассадорства заключается не только в том, что Димаш на концерте говорил: «Dears, welcome to Kazakhstan». Это очень круто, что он так делает. Но необходимо привлекать еще зарубежных инфлюенсеров.

Федерер – очень крутой чемпион по теннису и амбассадор Швейцарии. Но он в одиночку не может продвигать Швейцарию. Поэтому они привлекли Роберта Де Ниро. Вирусные ролики были распространены везде, когда они вдвоем разговаривают, он приглашает Роберта Де Ниро. Инфлюенсер-маркетинг будет очень хорошо работать только в связке. Да, круто, если наши звезды будут где-то упоминать Казахстан, но необходимо дополнительно привлекать зарубежных звезд. Мы понимаем, сколько нужно средств, чтобы привлечь их. Они и станут амбассадорами.

- Есть ли у Вас в планах такое осуществить?

- В планах есть, если будет достаточно средств. Наработки есть. Готовы в любой момент запустить кампанию, но с учетом постоянного дефицита ресурсов, нам приходится распылять маленький бюджет на разные инициативы, потому что к нам приходят с различными предложениями и участники бизнеса, мы плотно работаем с ассоциациями, которые говорят: давайте это сделаем, здесь у нас хромает. К сожалению, фокусно не получается работать. У нас разные интересы. Мы все-таки госкомпания.

- Говоря об иностранных гостях, мы же гостеприимный народ: гостю все самое лучшее, в том числе и придорожный сервис. Это и туалеты, дороги. Может быть, Вам есть, что сказать?

- Действительно, головная боль. Думаю, что казахстанцы заметили какую-то разницу, потому что в 2018 году мы провели исследование и поняли для себя, где 500 недостающих туалетов. Из них за все это время добились того, чтобы 200 этих объектов были построены: где-то при заправках или на берегу озера. Была введена система поощрения, когда можно получить субсидии на содержание этого самого туалета. Но еще 300 необходимо построить. Здесь это совместная работа. Мы, как Kazakh Tourism не имеем право вообще строить. Наща задача – указать, где необходимо построить, помочь местному исполнительному органу или бизнесу найти деньги. По сути, мы являемся тем органом, который выявляет проблему и указывает на него с учетом того, что более 30 отраслей задействованы в туризме.

Нас часто не любят за то, что мы говорим другим, как надо работать. Нужно защищать турбизнес, мы как раз являемся тем голосом в Правительстве. То же самое и с туалетами. Акиматам нужно для себя решить: они туристо-ориентированный регион или нет. Мы уже давно передали им основные маршруты, по которым движутся туристы, где вдоль дорог есть туалеты, а где их не хватает. На сегодня 75% заправок, которые есть в стране, соответствуют национальным стандартам по придорожному сервису. «КазАвтоЖол» все это отслеживает. Уже который год мы работаем совместно.

- В продолжении темы о дорогах и поездках, появились так называемые роуд-шоу. Почему они не доверяют у населения доверия, а лишь критику? Даже говорят, что чиновники таким образом используют возможность путешествовать за счет государственных средств.

- Роуд-шоу — это один из элементов продажи туров, дестанаиций. К сожалению, в туризме нет других инструментов как реклама на ТВ, роуд-шоу с выставками. Роуд-шоу организовываем в тех странах, где не участвуем в выставках. К примеру, мы выезжаем в Германию, Россию, Китай на выставку, там мы не делаем роуд-шоу. Роуд-шоу мене затратно, в два-три раза дешевле организовать роуд-шоу, чем поехать на выставку. Выставка – это павильоны, концертная программа, артисты. Немного дорогостоящее. На самом деле, роуд-шоу эффективный инструмент, когда мы точечно собираем туроператоров из той страны. Мы собираем туроператоров по выездному туризму из того рынка, с которым мы хотим работать. Мы привозим наших въездных туроператоров, организовываем им В2В-площадку. За это время ни один чиновник не участвовал. Чиновники не ездят в роуд-шоу. Туда едят исполнители. Даже руководящий состав АО «НК «Kazakh Tourism» в 10% случаев едет на такие роуд-шоу, когда они имеют инвестиционный оттенок, необходимо показать уровень. В основном едят исполнители, люди, которые постоянно работают с бизнесом. Сложно ответить, почему возник такой хайп. Но мы готовы предоставить все отчеты. Туризм не имеет пробника. Если организация продает чипсы, у них есть пробник как у парфюма. Можете понюхать и понять, нужно ли покупать его. В туризме вы не можете понюхать и понять. Поэтому нужны роуд-шоу, выставки. Этот цикл охватывает все возможные каналы, с которыми туристы прикасаются.

- В 2019 году были определены ТОП-10 туристических направлений. Это и Боровое, и Балхаш. Но это уже привычные для туристов места. Может быть, у Вас есть ТОП-10 дестинаций.

- Мой ТОП-10 начинается с Мангыстау. Каждый раз приезжаю туда и что-то новое открываешь. Назовем его ландшафтным туризмом. Это не только Каспий. Каждый раз не перестаешь удивлять красоте этого края. В мой ТОП также войдет Катон-Карагай. Его и открыл сравнительно недавно буквально до пандемии, потом в пандемию приезжал туда. Это самый отдаленный, крупный, нетронутый национальный парк. Если посмотреть вокруг Астаны, это Баянауыл. Я очень люблю этот край и действительно считаю, что он имеет больший потенциал, чем Бурабай. Ощущение гор и тот степной оазис – это Баянауыл. И любой другой национальный парк войдет в мой ТОП-10.

- Спасибо за беседу!