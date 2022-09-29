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    Льготы для работающих через упрощенную декларацию арендодателей отменят в 2023 году в РК

    29 Сентября 2022, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2023 года будут отменены льготы для арендодателей квартир, работающих через упрощенную декларацию и патент. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время пандемии было принято решение, что данная категория совобождается от налогооблажения, на протяжении трех лет они пользуются льготами и не уплачивают. Но со следующего года они будут уплачивать налоги. Это как раз применяющие специальный налоговый режим –упрощенка и патенты», - сказал Ержан Биржанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось , чтобы сдать в аренду жилье существует несколько опций.

    «Первая опция - это зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Таких индивидуальных предпринимателей на сегодня более 84 тыс. по стране, которые сдают через упрощенную декларацию и патент», - сказал Ержан Биржанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Минфин РК Общество Налоги Льготы
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