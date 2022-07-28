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    Льготный лизинг сельхозтехники запустят в Казахстане

    28 Июля 2022, 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК прошло совещание по вопросам внедрения механизма льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средства оператора РОП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Соответствующее поручение было дано Главой государства на расширенном заседании Правительства 14 июля.

    В совещании приняли участие вице-министры сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, экологии, геологии и природных ресурсов – Зульфия Сулейменова, а также представители Ассоциации союзов фермеров Казахстана, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «НУХ «Байтерек», АО «Фонд развития промышленности», АО «КазАгроФинанс», АО «Жасыл Даму».

    Участники совещания обсудили и согласовали основные подходы реализации механизма льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл Даму» (Оператор РОП).

    Данный механизм планируется принять в кратчайшие сроки, до начала массовых уборочных работ текущего года.

    Условия программы будут направлены на стимулирование приобретения сельхозтехники малыми и средними сельхозформированиями.

    Финансирование программы будет осуществляться дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек». На нее планируется выделить около 40 млрд тенге.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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