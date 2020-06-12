Льготные лекарства почти на 6 млрд тенге поступили в Карагандинскую область с начала года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в медицинские организации Карагандинской области поступило 426 наименований медикаментов на общую сумму более 5,9 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в медицинские учреждения области в 2020 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения должны прийти лекарства на сумму около 11 млрд тенге. К настоящему моменту в регион уже отгружено 54% годовой потребности в медикаментах.

По данным информационной системы лекарственного обеспечения, с начала года пациентам выдали препаратов более чем на 4 млрд тенге.

«Вместе с тем для жителей региона, нуждающихся в стационарной помощи, на 2020 год закуплены лекарства на сумму более 8,5 млрд тенге. На сегодня стационары получили медикаменты свыше чем на 4 млрд тенге», - сообщает пресс-служба «СК-Фармация».

Лекарства были доставлены также в медорганизации для амбулаторных больных, то есть для тех жителей области, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные препараты по рецептам.