Льготные кредиты субъектам АПК под 2,5% годовых хотят выдавать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения продовольственной безопасности до конца текущего года будет реализован 291 инвестиционный проект по развитию агропромышленного комплекса на сумму 536 млрд тенге. Об этом сообщил и.о министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом за 2023-2026 годы планируется реализовать 700 инвестпроектов на сумму 2,6 трлн тенге. При этом крупные промышленные инвестиционные проекты по импортозамещению молока, мясо птицы, овощам планируется реализовать за счет тиражирования успешного опыта Северо-Казахстанской области, предусматривающего выделение льготного возвратного бюджетного кредита (ставка 0,01%) акиматам областей сроком на 10 лет для дальнейшего кредитования субъектов агропромышленного комплекса через поверенного агента, который будет определен путем проведения конкурса посредством государственных закупок», - сказал Ербол Карашукеев.

И.о. министра добавил, что в свою очередь кредиты для субъектов агропромышленного комплекса будут выданы до 10 лет под 2,5% годовых, с льготным периодом по основному долгу и вознаграждению.

В текущем году на эти цели выделено 100 млрд тенге за счет которых будет профинансировано строительство порядка 65 молочно-товарных ферм, что позволит увеличить объем производства молока не менее 373 тысяч тонн.

«Это обеспечит с одной стороны круглогодичную занятость на селе, а с другой стороны позволит уйти от импортозависимости», - заявил Ербол Карашукеев.



