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    Льготные кредиты по программе «Кәсіпкер» начали выдавать в Карагандинской области

    1 Марта 2023, 17:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовала региональная программа развития предпринимательства «Кәсіпкер». Уже выданы льготные кредиты на реализацию трех проектов в сфере спорта и бьюти-индустрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря программе «Кәсіпкер» в Караганде появятся два новых фитнес-клуба, в том числе премиум-класса. Также откроются обучающие курсы в индустрии красоты. В рамках региональной программы в 2023 году на паритетной основе предусмотрено 1,5 млрд тенге. На сегодняшний день профинансировано три проекта на 111 млн тенге, одобрено четыре проекта 146,5 млн тенге. Еще 11 проектов находятся на рассмотрении в банках второго уровня», – сообщили в управлении предпринимательства.

    Участниками программы могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Карагандинской области. Сумма займа на одного предпринимателя составит не более 50 млн тенге под 5 % годовых.

    Заем выдается через банк «Центр кредит» и АО «Банк РБК». В случае недостаточного залогового обеспечения фонд «Даму» предоставляет государственную поддержку в виде частичного гарантирования кредита.

    Более подробную информацию можно получить по телефонам: (8-7212) 55-89-99, 55-90-30.

    Видеоинструкция размещена на сайте Управления предпринимательства Карагандинской области karaganda-kasipkerlik.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Бизнес Карагандинская область Караганда
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