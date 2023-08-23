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    15:47, 23 Август 2023 | GMT +6

    Льготные кредиты и дифференцированные гранты начнут выдавать в Казахстане с 2024 года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 2024 года планируется ввести дифференцированные образовательные гранты и долгосрочное льготное кредитование. В настоящее время ожидается принятие соответствующих поправок в законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Министерстве науки и высшего образования выработали механизм получения долгосрочных льготных кредитов на оплату обучения в вузах. Предполагается, что процедура будет реализовываться через банки второго уровня с привлечением финансового агента. Рассматриваются АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «Отбасы Банк». Также планируется размещать депозит у финагента по процентной ставке 0,1-1% в качестве гарантии перед банками второго уровня и определить АО «Финансовый центр» поверенным агентом по возврату кредитов.

    Контингент получателей льготного образовательного кредита предлагается сформировать из студентов гранта «Қамқор».

    Напомним, инициативу о введении льготного кредитования и дифференцированных грантов озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента в сентябре прошлого года.

    Тогда Глава государства отметил планы о выделении образовательных грантов, которые, в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей, будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

    «Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Поручения Президента Образование Миннауки и высшего образования РК
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