Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Льготные кредиты для строительства предлагают ввести предприниматели

    23 Сентября 2022, 14:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимость обеспечения доступности льготных кредитов с процентной ставкой не более 6% для строительной отрасли отметил директор Палаты предпринимателей г. Астана Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доступность льготных кредитов с процентной ставкой не более 6% для строительной отрасли является одной из острых проблем. Более того, БВУ неохотно финансируют в целом строительную отрасль. Мало кто соответствует жестким требованиям со стороны финансовых институтов», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената.

    Спикер добавил, что при строительстве государственных объектов можно было бы выдавать кредиты на основе подписанных, гарантированных объемов государством.

    «Не могу умолчать о замечании Президента на недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане на 42 млрд долларов, при наличии в банках многотриллионной ликвидности, которая фактически не работает на экономику», - подчеркнул Бейсен Жолболдиев.

    Было отмечено, что строительная отрасль в столице является одним из драйверов экономики и ее поддержка очень важна на сегодня.

    «Настало время, чтобы банки повернулись лицом к бизнесу», - заявил Бейсен Жолболдиев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Астана Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице
    Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая