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    Льготную ипотеку начали оформлять шахтеры и металлурги Карагандинской области

    17 Марта 2022, 20:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Свое жилье в этом году появится у 120 сотрудников угольного и стального департаментов АО «АрселорМиттал Темиртау». В Караганде шахтерам и металлургам начали выдавать льготные сертификаты на квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, жилищную программу инициировал акимат Карагандинской области совместно с «Отбасы банком». Из областного бюджета был выделен 1 млрд тенге. Еще 700 млн дал банк. Участников ипотеки определили профсоюзные комитеты организаций, где трудятся рабочие.

    Вручение жилищных сертификатов прошло в областном акимате.

    «Мы будем отрабатывать с «АрселорМиттал Темиртау» увеличение объемов программы. Я считаю, что это первоочередная задача. Нам очень важно сейчас поддержать шахтеров и металлургов. Хочу попросить поддержку у «Отбасы банка» и рекомендовать и другим компаниям начинать эту программу. Она достаточно востребована. Это один из самых дешёвых займов в тенге – 5% годовых», – отметил глава региона Женис Касымбек.

    Максимальная сумма займа, на которую может рассчитывать участник программы, – 15 млн тенге.

    «Сегодня в Карагандинской области мы запускаем механизм кредитования, который позволит купить квартиру на первичном или вторичном рынке с помощью льготного займа», – пояснила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

    Льготную ипотеку можно получить в Караганде, а также в городах-спутниках Сарани, Абае, Шахтинске и Темиртау.

    «Большое спасибо за такое подспорье! Без программы я не могла бы приобрести собственное жилье. Третий год снимаю квартиру, до этого жила с родителями. В одиночку воспитываю сына. Поэтому жильё присмотрела рядом со школой», – сказала оператор паросилового цеха Наталья Ворошилина.

    «Получить льготный заем – это большая поддержка для шахтеров и металлургов, для молодых семей», – говорит горный мастер шахты «Абайская» Юрий Котов.

    Предполагается, что новая программа будет действовать ближайшие пять лет.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Жилье Общество
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