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    Льготное микрокредитование под 2,5% годовых молодых предпринимателей стартует в марте

    16 Февраля 2023, 20:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова проинформировала заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова о ходе работ по организации льготного микрокредитования под 2,5% годовых для поддержки предпринимательских инициатив молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    «Реализация программы стартует в марте т.г. На выдачу микрокредитов предусмотрено 29 млрд тенге, это позволит охватить 5,8 тысяч человек», - сообщила министр на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра РК по вопросам реализации мер по обеспечению занятости населения.

    Как отметила Тамара Дуйсенова, в этом году по республике также начали работу мобильные группы, основными задачами которых являются: повышение информированности населения об услугах, оказываемых центрами занятости населения; обеспечение доступа к возможностям трудоустройства; предоставление активных мер содействия занятости (обучение, гранты, субсидируемые рабочие места).

    В свою очередь, заместители акимов ряда регионов доложили о проводимой работе на местах по обеспечению занятости населения.

    Подводя итоги совещания, Алтай Кульгинов подчеркнул, что вопросы обеспечения занятости населения находятся на особом контроле Главы государства.

    Заместитель Премьер-министра поручил акиматам областей и городов республиканского значения: обеспечить качественное исполнение утвержденных планов трудоустройства на 2023 год с приоритетом на создание постоянных рабочих мест; активно взаимодействовать с работодателями по созданию рабочих мест с размещением на Электронной бирже труда; с 20 февраля начать работу по проведению конкурсов бизнес-идей для предоставления микрокредитов.

    Министерству просвещения РК совместно с акиматами областей и городов республиканского значения до 15 марта обеспечить во всех регионах организацию работы мобильных учебных центров.

    Министерству информации и общественного развития РК совместно с акиматами областей и городов республиканского значения обеспечить широкое информирование населения о реализуемых государством мерах содействия занятости.

    Министерству труда и социальной защиты населения РК обеспечить на постоянной основе мониторинг реализации региональных карт занятости, в том числе на предмет наличия обязательных пенсионных взносов за трудоустроенных граждан и регистрации электронных трудовых договоров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минтруда РК Молодежь
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