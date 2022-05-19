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    Льготное автокредитование - заявки на 31,7 млрд тенге приняли от казахстанцев

    19 Мая 2022, 18:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Forte Bank завтра может начать принимать заявки на льготное автокредитование под 4%. А города Нур-Султан, Алматы и Туркестанская область лидируют по заявкам на получение автокредита. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На текущую дату в рамках реализации программы банки второго уровня активно принимают заявки. На сегодняшний день одобрено 4290 заявок на сумму 31,7 млрд тенге. Буквально завтра предполагаем, что Forte Bank включиться в этот список. «Банк ЦентрКредит», «Евразийский банк» и Halyk Bank на сегодняшний день принимают заявки», - сообщила заместитель председателя правления Фонда развития промышленности Жанар Ибрашева корреспонденту МИА «Казинформ».

    Она напомнила, что 16 мая, с момента старта программы, начали принимать заявки «Банк ЦентрКредит», после - «Евразийский банк». К процессу выдачи автокредита подключился и Halyk Bank. Заявки граждан принимаются по всему Казахстану.

    Также зампредседателя Фонда развития промышленности прокомментировала, в каких регионах больше всего обращаются с заявками. Так, по последним данным, больше всего заявок на получение автокредита приходится на Алматы, Туркестанскую область и город Нур-Султан.

    «На самом деле во всех регионах наблюдается активность, все регионы задействованы», - сообщила Жанар Ибрашева.

    Также по ее словам, у автопроизводителей есть call-центры, и по всем интересующимся вопросам касательно льготного автокредитования казахстанцы могут узнать в автоцентрах.

    «В автоцентрах есть представители банков второго уровня, которые могут всю информацию разъяснить», - добавила Жанар Ибрашева.

    Ранее сообщалось, с 16 мая казахстанцы смогут получать льготные автокредиты под 4%.

    На текущий момент одобрение в Фонде развития промышленности получили четыре банка. Ставка вознаграждения по условиям данной программы - 4% годовых. Стоимость автомобиля не должна превышать 15 млн тенге, а сумма кредита не должна быть больше 10 млн тенге. Срок кредита составляет до семи лет.

    По сообщению Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса (АКАБ), автосалоны в первые дни льготного кредитования посетили 14 тыс. клиентов.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Банки Экономика Транспорт
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