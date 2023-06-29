Кызылординский университет имени Коркыт Ата вошел в рейтинг лучших университетов мира

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Впервые Кызылординский университет имени Коркыт Ата (Korkyt Ata University) вошел в список лучших университетов мира по данным международного рейтингового агентства QS Word University Rankings – 2024. Об этом передает МИА «Казинформ».

Университет имеет 85-летнюю историю развития. Впервые в рейтинге лучших азиатских университетов был отмечен в 2022 году в ТОП-551-600. В 2023 году поднялся на мировую позицию и вошел в ТОП-1200-1400 глобального рейтинга вузов.

Сегодня здесь осуществляется подготовка кадров по 113 образовательным программам, обучаются более 10 тысяч студентов, реализуется 10 совместных и двудипломных программ, проводятся исследования в рамках 6 международных проектов, 16 грантовых проектов, из года в год растет количество зарубежных преподавателей и студентов, выезжающих за рубеж по академической мобильности.

Впервые в 2022 году в рамках проекта «500 ученых» в зарубежные вузы на стажировку направлены 6 человек (Германия, США, Россия, Беларусь), в 2023 году – 14 ученых университета начнут стажировку в таких странах, как Германия, Швейцария, Великобритания, Россия, Азербайджан. Это ведущие специалисты в области физики, археологии, водных ресурсов, теплоэнергетики и возобновляемых источников энергии, строительства, иностранных языков, педагогики и психологии.

Предусмотрены гранты ректора для молодых ученых, меры поощрения за публикационную активность, повышение заработной платы, оснащение лабораторий и кабинетов современным оборудованием, приглашение зарубежных специалистов, имеющих высокие достижения в науке, социальная поддержка для студентов и многое другое.

В 2023 году подписано соглашение с Сеульским национальным университетом науки и технологий об открытии Высшей школы IT-технологий в Кызылорде.