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    Кызылординский предприниматель осужден за торговлю нефтепродуктами без документов

    17 Августа 2022 10:44

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области два года восемь месяцев лишения свободы получил индивидуальный предприниматель за оптовую реализацию нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Предпринимателя задержали при попытке реализовать четыре тонны дизельного топлива без соответствующих документов, а в ходе следствия он не смог подтвердить законность происхождения еще 402 тонн ранее проданного им топлива стоимостью 93 млн тенге.

    «Уважаемые граждане! Если Вам стали известны факты, связанные с незаконной транспортировкой, приобретением, реализацией и хранением нефти и нефтепродуктов, просим сообщить по телефонам доверия Агентства и территориальных департаментов АФМ», - говорится в публикации пресс-службы.


    Кадр из видео
    #Кызылординская область #Борьба с преступностью #Суды #Судебный процесс #Нефть #Топливо #Кызылорда
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