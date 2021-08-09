Кызылординский институт оказался на грани закрытия

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Гуманитарно-технический институт «Акмешит» лишен генеральной лицензии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

Таковы результаты повторной проверки, проведенной Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

Ранее в вузе была проведена проверка, по итогам которой сотрудники Комитета выявили различные нарушения. Институту «Акмешит» г. Кызылорда было выдано предписание и предоставлено время для устранения всех несоответствий.

«Важно понимать, что мы проводим проверки в вузах для того, чтобы улучшить качество образования и подготовку кадров в стране. При этом мы не сразу лишаем вузы лицензий и закрываем их. Мы даем им время для устранения нарушений, однако они не сделали этого. В связи с этим, позже мы вынуждены были принять более жесткие меры. Важно добиться того, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе недобросовестные вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом качественные знания», - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

По словам председателя комитета, завершающая проверка института «Акмешит» состоялась в июне этого года. Однако, нарушения так и не устранили. Вуз потратил время на судебные разбирательства и обжалование действий Комитета МОН РК.

«Речь идет о слабой материально-технической базе и серьезных недостатках в организации учебного процесса. Некоторые дисциплины в вузе вели преподаватели, не имеющие должного образования и ученой степени. Учебный процесс и вовсе завершили досрочно, из-за чего студенты не смогли полностью освоить образовательные программы. В настоящее время уже по устоявшейся практике институт пытается опротестовать принятое нами решение о лишении лицензии», – заключила Гулзат Кобенова.

На сегодня институт «Акмешит» не имеет аккредитации образовательной деятельности. Однако несмотря на то, что дипломы являются недействительными, институт выдавал их, не имея при этом серии и номера, зарегистрированных в МОН.

В пресс-службе ведомства, обратились к студентам, сообщив, что при лишении лицензии и отсутствии аккредитации у вузов они вправе перевестись в другие вузы с сохранением грантов и перезачетом освоенных кредитов и дисциплин.

Выпускники этого года также могут перевестись в другие вузы, где будут признаны их результаты обучения и по итогам выданы дипломы.

Это предусмотрено Типовыми правилами деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования.