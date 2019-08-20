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    Кызылординский драмтеатр показал в Ташкенте спектакль «Нарком Жургенов»

    20 Августа 2019, 15:00

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Артисты Кызылординского драмтеатра им. Н.Бекежанова показали в Ташкенте спектакль Рахымжана Отарбаева «Нарком Жургенов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Театральная постановка состоялась врамках Дней культуры Кызылординской области в Узбекистане, которые проходят всоответствии с Программой Первого Президента «Рухани жангыру».

    Гастроли театра проходят с цельюукрепления межгосударственной дружбы, пропаганды культурного наследия инационального искусства казахского народа.

    Отметим, в рамках Дней культурыКызылординской области прошел «круглый стол» на тему «Вклад Темирбека Жургеновав развитие образования и культуры в Центральной Азии и Казахстане». Также вгороде Навои был организован концерт «Сырдария – река дружбы». В концертепринял участие оркестр народных инструментов им.Турмагамбета. Также показалисвое искусство победители международных и республиканских конкурсов,представители искусства жырау Кызылординской области, танцевальный ансамбль«Томирис». Исполнялись произведения Коркыта, Туркеша, Курмангазы, Альшекея,произведения мировой музыкальной классики, а также танцевальные постановкиказахского и узбекского народов.

    «Узбекские зрители выразили благодарностьза проведенные в рамках Дней культуры Кызылординской области мероприятия. Онивысоко оценили выступления казахстанских, в том числе кызылординских мастеровискусств, их актерское мастерство», – сказала руководитель Кызылординскогообластного управления культуры, архивов и документации Мира Абуова.

    Ранее сообщалось, что в Узбекистанепроходят Дни культуры Кызылординской области.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Кызылординская область Узбекистан Рухани жаңғыру
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