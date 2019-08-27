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    Кызылординские школьники знакомятся с сельской жизнью

    27 Августа 2019, 15:20

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области проводится шестидневный маршрут в сельскую местность. Маршрут организован на территории Аральского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие проводится в рамках программы «Рухани жаңғыру», цель - ознакомление городских школьников с сельской жизнью, воспитать в детях трудолюбие, развить культуру общения и человеческие ценности, а также эффективно использовать свой трудовой график.

    «Шестидневный маршрут осуществляется в рамках подпрограммы «Тәрбие және білім» программы «Рухани жаңғыру». В рамках этого существует проект «Саналы азамат», который дает школьнику определить склонность и дать возможность развиваться в перспективе. Также проект дает возможность определиться уже в профессиональном плане», - сказала заместитель директора областного образовательного центра «Дарын» Гүлжаһан Избасарова.

    Маршрут проводится с 24 по 29 августа, в рамках которого учащиеся будут ознакомлены с жизнью сельской местности. К примеру, девочек научат печь хлеб, баурсаки, а мальчиков будут обучать, как можно эффективно заниматься хозяйственными делами. Кроме того, всем покажут технологию валяние войлока, плетения камчи. Также школьники будут играть в асык, лянги и состязаться межу собой.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Кызылординская область Образование Туризм Рухани жаңғыру
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