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    Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости

    13 Декабря 2021, 14:26

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В преддверии празднования 30-летия Независимости страны во всех регионах республики проводятся различные мероприятия.

    По инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан по всей стране полицейские принимают участие в челлендже «Спорт – өмір/Sport – life».

    «В честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан Департаментом полиции проводятся различные мероприятия: акции, турниры, эстафеты, спартакиады», - отметил начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.

    Кызылординские полицейские приняли эстафету, стартовавшую в Нур-Султане.

    В ходе челленджа стражи порядка продемонстрировали свое мастерство по боксу, волейболу, армрестлингу. Также сотрудники СОБР Департамента полиции показали элементы боевой подготовки.

    Юбилейную эстафету кызылординские полицейские передали коллегам – сотрудникам Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Кызылординская область Спорт Силовые структуры 30 лет Независимости
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