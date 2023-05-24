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    Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу

    24 Мая 2023, 01:15

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординская школьница Садык Роза разработала новую математическую таблицу, улучшающую методику преподавания математики, передает МИА «Казинформ».

    В результате проведения исследовательской работы по требованию Национального института интеллектуальной собственности Розе и руководителю Габидену Тулебайулы выдано цифровое свидетельство. Данная таблица получила официальное название «Роза – таблица единиц измерения».

    Это открытие Розы ученицы школы-лицея №5 имени И.В.Панфилова г.Кызылорда, было признано лучшим на республиканском этапе республиканского конкурса научно-исследовательских проектов «Зерде» и вызвало восхищение ученых. В итоге она стала обладательницей Гран-при.

    «Главным нововведением является применение методической таблицы работы с математическими единицами измерения при решении задач. Эта новая таблица, которая совершенствует методику преподавания математики, сегодня используется в учебном процессе в организациях образования», – сказал руководитель Габиден Тулебайулы.

    Стоит отметить, что этот труд кызылординской школьницы стал лучшим из почти 600 участников образовательного соревнования и включен в учение о математике как еще одна новая формула.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минпросвещения РК Кызылорда школа
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