Кызылординская область представила сельхозпродукцию на ярмарке в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице продолжается ярмарочный сезон сельхозтоваропроизводителей регионов. По традиции, в эти выходные свою продукцию представили предприятия Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Сельхозпроизводители области реализуют свою продукцию напрямую без посредников, в результате чего цены на продукцию ниже на 10-20 %.

С утра каждого выходного дня столичные жители спешат на главную ярмарку города. Цель – получить спелые осенние бахчевые. Сегодня хорошо продается и аральская рыба. Масло, сыр, курт, мясо, колбасы и овощи здесь приобретают за цены на 15-20 % ниже рыночных. Всего на ярмарку сельхозпродукции в столице из Кызылординской области доставлено более 500 тонн продукции.

«От Кызылординской области в ярмарке принимают участие более 70 предпринимателей. Они представили более 500 видов товаров и сельхозпродукции. Ярмарка направлена на обеспечение продовольствия в городе, стабилизацию цен. Будут проводиться с участием всех областей Казахстана. Они продлятся до ноября. На следующей неделе мы ожидаем сельхозпродукцию Алматинской и Жетысуской областей. Каждую субботу-воскресенье поочередно прибывают области», - сказал заместитель руководителя городского управления по инвестициям и развитию предпринимательства Куаныш Сапаров.

В целях поддержки отечественной продукции, производимой в регионе, на ярмарке организована выставка сельскохозяйственной продукции.

Предприятия Кызылординской области на 50 грузовых автомобилях доставили в столицу свыше 500 тонн продукции на общую сумму 200 млн тенге. Из них 100 тонн риса, 15 тонн мяса и 30 тонн рыбной продукции, 80 тонн овощей и фруктов, 210 тонн бахчевых, 50 тонн тыквы, 3 тонны поваренной соли, 10 тонн молочной продукции, около 5 тонн кондитерских изделий.

«На сегодняшнюю ярмарку мы привезли три вида тушеного мяса, два вида риса, гречку и тыкву, морковный сок, детское питание. Все это – экологически чистые, высококачественные продукты без примесей. Покупаем по доступной цене. Предоставление населению чистой натуральной продукции – главный принцип технолога. Людей здесь становится все больше. Цена, которую мы предлагаем, их радует», - говорит главный технолог Кызылординской области Куат Шакизбаев.

Посетители ярмарки охотно покупают белый рис и рыбу, поваренную соль, дыню и арбуз, ставшие брендом Кызылординской области.

«Я не пропускаю сельскохозяйственные ярмарки регионов, которые проходят еженедельно в столице. Для жителей города привезли рис, ставший брендом Кызылорды. Я купила масло, шубат. Литр шубата стоит 1 тыс. тенге. Цена думаю вполне доступная. Здесь и конфеты региона, и сладости, и рыбные продукты. По низкой цене я взяла дыню и арбуз. Также здесь проходит выставка. Можно попробовать представленную на выставке продукцию и приобрести понравившуюся. Все делается с заботой о людях», - говорит жительница города Айнур Жуматаева.

Кроме того, на ярмарке артисты из Кызылорды исполняют песни, дарят хорошее настроение астанчанам.

По инициативе акимата Кызылординской области было организовано благотворительное мероприятие, нуждающимся семьям раздали продуктовые корзины.

«В рамках сегодняшней акции из Кызылординской области роздано 80 корзин с продуктами питания. В них были по 10 кг риса, 2 кг макарон, 5 кг картофеля, 5 кг лука, тыквы и дыни по 1 штуке. В акции приняли участие волонтеры из акимата района Сарыарка. Все продовольственные корзины доставляются малообеспеченным и социально уязвимым. Данная акция проходит при поддержке акимата города Нур-Султана. Стараемся охватить как можно больше семей. Ярмарка проходит на высоком уровне», - отметил представитель городского акимата Ерасыл Кайратов.

Ярмарка продлится два дня – 10 и 11 сентября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена» по адресу Туран, 48.