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    Кызылординка подозревается в продаже близнецов

    19 Июня 2023, 18:10

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Женщина, подозреваемая в продаже близнецов, выявлена в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДП области установлено, что 44-летняя жительница области продала двух детей - близнецов, 2023 года рождения.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 135 УК РК «Торговля несовершеннолетними».

    Подозреваемая установлена, в настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация не подлежит публикации в соответствии со ст. 201 УПК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область МВД РК Дети
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