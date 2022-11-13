Кызылординца арестовали за выстрел на свадьбе

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординец, стрелявший в воздух из газового оружия, взят под административный арест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

12 ноября в социальной сети опубликовано видео, где неизвестный производит выстрел в воздух из газового пистолета.

Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел в Кызылорде во время свадебного мероприятия. Никто не пострадал.

По данному факту в отношении 24-летнего жителя города заполнены протоколы по статье 434 (Мелкое хулиганство), по статье 484 (Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия), по статье 485 (Неправомерное применение оружия) Кодекса РК Об административных правонарушениях, в настоящее время он взят под арест на 7 суток.



