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    Кызылординца арестовали за выстрел на свадьбе

    13 Ноября 2022, 21:41

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординец, стрелявший в воздух из газового оружия, взят под административный арест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    12 ноября в социальной сети опубликовано видео, где неизвестный производит выстрел в воздух из газового пистолета.

    Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел в Кызылорде во время свадебного мероприятия. Никто не пострадал.

    По данному факту в отношении 24-летнего жителя города заполнены протоколы по статье 434 (Мелкое хулиганство), по статье 484 (Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия), по статье 485 (Неправомерное применение оружия) Кодекса РК Об административных правонарушениях, в настоящее время он взят под арест на 7 суток.
    Кызылординская область МВД РК Кызылорда
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