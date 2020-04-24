Кызылорде не угрожает наводнение – Сергей Громов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кызылорде не угрожает наводнение. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сергей Громов в ходе онлайн-брифинга на сайте Антикоррупционной службы РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году Кызылорду не подтопило. Благодаря слаженной работе, там интересно – нужно сначала дать большую воду, чтобы лед замерз на большой высоте. Потом нужно давать меньшую воду, там создается такой канал, и тогда вода проходит свободно. Мы это сделали, и Кызылорда, в общем-то, спокойно прошла паводковый период», – сказал С. Громов.

По его словам, в начале весны паводковая ситуация в стране была сложной. В шести регионах была накоплена влага в виде снега в объеме на 40-80 процентов больше обычного. Благодаря работе, проведенной совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК, местными исполнительными органами все вопросы были решены. Главной целью было, чтобы не прорывало плотины водохранилищ, чтобы не возникало аварийных ситуаций. В целом, благополучному прохождению паводкового периода способствовали также и погодные условия в марте-апреле.

Также вице-министр отметил, что в этом году не было бюджетных расходов в связи с паводком.