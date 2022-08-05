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    • «Кызыл-Жар» уступил АПОЭЛу в Лиге конференций

    5 Августа 2022 07:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче третьего отборочного раунда Лиги конференций петропавловский «Кызыл-Жар» на выезде сыграл с кипрским АПОЭЛом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы клубов выглядели следующим образом:

    АПОЭЛ: Белец, Чебаке, Креспо, Каро, Эфрем, Сарфо, Даушвили, Феррари, Ндонгала, Далсиу, Илия;
    «Кызыл-Жар»: Лобанцев, Бушман, Мужек, Каршакевич, Гурман, Тапалов, Подио, дос Сантос, Коне, Яковлев, Лобжанидзе.

    С первых минут хозяева владели полным преимуществом на поле, гости редко выбегали в атаки, забить до перерыва удалось дальним ударом Георге Эфрему. Киприоты не отступали и во второй половине, уже на ее старте Мариос Илие попал в перекладину, после чего «АПОЭЛ создал еще несколько опасных моментов у ворот Мирослава Лобанцеве, но забить их не сумел — 1:0.

    Ответная игра пройдет 11 августа в Нур-Султане.

    АПОЭЛ (Никосия, Кипр) — «Кызыл-Жар» (Петропавловск, Казахстан) 1:0 (1:0)
    Гол: Эфрем 27 (1:0)

    Фото: FC Qyzyljar | ФК Кызыл-Жар
    #Спорт #Футбол
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