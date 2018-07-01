«Кызыл-Жар» усилил атаку экс-игроком «Црвены Звезды»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Воспитанник «Црвены Звезды» и бывший игрок «Тараза» и «Акжайыка» Мирослав Лечич подписал контракт с «Кызыл-Жаром», сообщает СИА «SPORTINFORM».

Опытный серб уже успел дебютировать за петропавловцев и даже забить гол. Правда, случилось это в международной товарищеской встрече с омским «Иртышом», которая состоялась за выходных. Но сразу после этого матча руководство и тренерский штаб «Кызыл-Жара» приняли решение о подписании контракта с футболистом, призванным усилить атаку команды.

33-летний Лечич известен по своим выступлениям за «Тараз» и «Акжайык». В 2012 году он провел весьма неплохой сезон за жамбылцев и в 20 матчах отметился 7 голами. Но затем получил травму и выбыл из строя на долгий срок, после чего не сумел вернуться на прежний уровень. В 2016 году он вновь вернулся в КПЛ, но на сей раз в «Акжайык». За уральцев Лечич провел 16 матчей и забил 5 мячей. Последним его местом работы был «Металац» из первой лиги Сербии. До этого он защищал цвета «Земуна» и «Ягодины». А начинал карьеру в составе гранда сербского футбола - «Црвене Звезде».

Ранее «Кызыл-Жар» оформил трансферы гамбийца Момоду Сисея и украинских полузащитников Максима Драченко, Александра Стеценко. Покинули же команду грузинский хавбек Гогита Гогуа, болгарский защитник Михал Венков и пара форвардов с Балкан - Бошко Ступич и Бранислав Пуношевац. Последний подписал контракт с «Кайсаром».