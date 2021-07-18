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    Кыз узату в карантин проводили жители Шымкента

    18 Июля 2021, 17:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий сотрудники управления полиции Абайского района установили, что в одном из местных ресторанов жители проводят торжество «кыз узату», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

    Прибыв на место, мониторинговая группа по контролю за соблюдением карантинного режима выявила, что в зале собралось около 100 человек.

    Стражи порядка остановили той, провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантина и разогнали присутствующих.

    Собранные по данному факту материалы для принятия соответствующих мер в отношении организаторов проводов невесты направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города.

    В полиции напомнили, что на территории города ежедневно проводятся рейды по выявлению нарушений требований постановления главного государственного санврача Шымкента. Нарушители карантина привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».


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