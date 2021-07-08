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    «Кыз узату» на 200 человек проводили в карантин в Шымкенте

    8 Июля 2021, 14:28

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий сотрудники Управления полиции Абайского района города Шымкент установили, что в одном из местных ресторанов жители проводят торжество «кыз узату», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Прибыв на место, мониторинговая группа по контролю за соблюдением карантинного режима выявила, что в зале собралось около 200 человек.

    Стражи порядка остановили той, провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантина и разогнали присутствующих.

    Собранные по данному факту материалы для принятия соответствующих мер в отношении организаторов проводов невесты направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

    Напоминаем, что на территории города ежедневно проводятся рейды по выявлению нарушений требований постановления главного государственного санврача Шымкента. В случае выявления таких фактов, нарушители карантина привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акимат Другие государственные органы Шымкент
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