Кыз узату на 100 человек проводили в ресторане в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узату той на 100 человек проводили в ресторане в Шымкенте. Нарушившие карантин привлечены к ответственности в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники управления полиции Абайского района установили, что в одном из местных ресторанов жители проводят торжественное мероприятие.

Прибыв на место, мониторинговая группа по контролю за соблюдением карантинного режима выявила, что в зале собралось около 100 человек.

Стражи порядка остановили той, провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантина и разогнали присутствующих.

Собранные по факту материалы для принятия соответствующих мер в отношении организаторов проводов невесты направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.