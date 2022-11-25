«Қыс-2022»: как проходили командно-штабные учения в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Во всех регионах страны накануне стартовали командно-штабные учения «Қыс-2022» по подготовке органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода». Оперативный штаб учений располагался в Костанае. О том, как проходили учения, рассказали в ДЧС Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый этап РКШУ «Қыс-2022» начался в 08:00 часов. По сигналу «Дабыл-1001» органы управления и силы госсистемы гражданской защиты, части и подразделения МЧС, Национальной гвардии Республики Казахстан приведены в готовность.

«В зале Кризисного центра департамента по ЧС Костанайской области проведен сбор оперативных групп от государственных органов (областные службы гражданской защиты), членов республиканского штаба учений, до которых были доведены поставленные задачи. Республиканским службам гражданской защиты, местным исполнительным органам поставлена задача по проверке готовности своих аварийно-спасательных служб и формирований для работы в сложных зимних условиях», - отмечают в ведомстве.

С республиканскими службами гражданской защиты, комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента налажена постоянная связь для передачи в дальнейшем распоряжений и сигналов управления, запросов информации и донесений о выполнении мероприятий.

Уточнены планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и постановке задач подчиненным силам на выполнение функциональных задач в условиях неблагоприятного развития обстановки.

«На втором этапе учений до органов управления доведен сигнал управления «Қарғын–2002», штормовое предупреждение и соответствующие вводные, связанные с тематикой учения. Отрабатывался алгоритм действий органов управления при оценке сложившейся обстановки и принятия решений на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации», - сообщили в ДЧС.

Во второй половине дня в микрорайоне Кунай в Костанае состоялось построение областного сводного отряда экстренного реагирования.

«Далее согласно замыслу учения областным департаментом по ЧС были отработаны практические действия по устранению аварии в жилом многоэтажном доме, проведены аварийно-спасательные работы в зимний период на автодорогах области по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим в ДТП, эвакуации пассажиров для доставки в пункт обогрева. На учениях было задействовано 27 единиц техники и 94 человек личного состава. Кроме того, в рамках учений во всех регионах страны проводятся командно-штабные тренировки по отработке действий по ликвидации ЧС, практические действия с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты»,- добавили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что республиканское командно-штабное учение «Қыс-2022» пройдет в Костанае.



