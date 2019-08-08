Кыргызстанцы в соцсетях призывают не выходить на митинги

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Пользователи социальных сетей этой ночью запустили хештег «#Мы против третьей революции», тем самым призывая общественность Кыргызстана не участвовать в митингах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

В Instagramуже размещено свыше 500 постов с просьбой остановить происходящее – жить в миреи согласии. Авторы просят не поддаваться провокациям, не принимать чью-либосторону.

Напомним,вчера вечером в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева произошлостолкновение силовиков и собравшихся сторонников экс-президента. В результатепогиб 22-летний спецназовец и более 40 человек получили ранения. Также средипострадавших начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, ему попал каменьв голову. Врачи борются за его жизнь.