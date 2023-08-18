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    Кыргызстанцы стали реже разводиться и жениться

    18 Августа 2023, 14:45

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане за первое полугодие 2023 года наблюдается снижение количества регистраций браков и разводов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР.

    По данным ведомства, за первое полугодие текущего года по всей республике зарегистрировано 19 тыс. 347 браков. В сравнении с 2022 годом аналогичного периода, количество регистраций браков уменьшилось на 2 687.

    Самым популярным днем в столичном Дворце бракосочетания, когда состоялось 62 церемонии бракосочетания, стала зеркальная дата 23 марта 2023 года.

    Кроме того, граждане Кыргызстана стали меньше подавать заявлений на расторжение брака. За первое полугодие 2023 года брак расторгли 5 814 семейных пар, тогда как за аналогичный период 2022 года – 6 067.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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