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Кыргызстанцев призывают экономить электроэнергию

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
22 Октября 2022, 19:05
Кыргызстанцев призывают экономить электроэнергию

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Жителям столицы Кыргызстана - города Бишкека и Чуйской области рекомендуют сократить потребление электроэнергии в часы максимальной нагрузки на электросети, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный энергохолдинг КР.

Согласно данным Чуйского предприятия электрических сетей, по состоянию на 21 октября суточное потребление электроэнергии в Бишкеке составило 9,6 млн кВт.ч при плане 6,8 млн, в Чуйской области - 8,2 млн при предусмотренных 7,06 млн кВт.ч электроэнергии.

Рост потребления электроэнергии оказывает нагрузку на электросети и оборудование, в особенности в часы максимума нагрузок. Во избежание аварийных отключений электроэнергии и повреждения электрооборудования, энергетики призывают население не включать электронагревательные приборы с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00.

Фото: artsakhpress.am


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