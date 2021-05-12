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    Кыргызстан закупит китайскую вакцину Sinopharm на $20 млн

    12 Мая 2021, 15:32

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане на деньги Всемирного банка будет закуплена китайская вакцина от COVID-19. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    «Мы вчера провели онлайн-конференцию с донорами и Всемирным банком, в конце которой было подписано соглашение. Всемирный банк выделит нам 20 млн долларов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции. Мы сами выберем вакцину из списка одобренного Всемирной организацией здравоохранения. Российской вакцины «Спутник V» в нем нет, но в списке есть китайская вакцина «Синофарм», мы закупим ее», - сказал министр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Кыргызстан Вакцинация
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