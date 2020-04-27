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    Кыргызстан усилит проверку грузоперевозчиков на наличие коронавируса

    27 Апреля 2020, 17:54

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане усиливаются меры проверок грузоперевозчиков, въезжающих на территорию республики, на наличие COVID-19. Об этом было сказано на заседании Республиканского оперативного штаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    На сегодня проводится экспресс-тестирование всех пересекающих границу дальнобойщиков. В случае положительного результата, водители находятся на обсервации до получения результатов ПЦР анализа.

    «Нам важно и далее продолжать обеспечивать беспрепятственное пересечение грузовых автомобилей через наши границы и своевременную доставку продовольствия и других необходимых товаров. Однако на сегодняшний день в целях обеспечения безопасности здоровья нам необходимо усилить контроль в этом направлении работы, не создав при этом трудностей для дальнобойщиков. Большое внимание необходимо уделять дальнейшим перемещениям перевозчиков между регионами. К сожалению, имели место случаи, когда лицо, обязанное находиться на домашнем карантине, продолжило работу, создав риски для жизни других людей. Поэтому алгоритм действий при проверках дальнобойщиков будет изменен в сторону усиления контроля их местонахождения, проведения ПЦР анализа и соблюдения правил самоизоляции и ограничения контактов после доставки груза до момента получения результатов анализа. Они не должны выйти из под нашего контроля», - подчеркнул первый вице-премьер КР Кубатбек Боронов.

    Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы по деятельности министерства здравоохранения, министерства внутренних дел, полномочных представителей Правительства в областях. Продолжается работа по проведению подворовых обходов в очагах заражения инфекцией.

    Профильным государственным органам поручено усовершенствовать алгоритм по контролю въезда и дальнейших передвижений грузоперевозчиков по территории Кыргызстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кыргызстан
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