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Кыргызстан снял ограничение на ввоз мяса птицы из Казахстана

13 Октября 2018 19:29 114
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Кыргызстан снял ограничение на ввоз мяса птицы из Казахстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ -  Кыргызстан снял ограничения на ввоз мяса птиц и птицеводческой продукции из Казахстана, передает агентство Кабар со ссылкой на Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.

Как сообщили в ведомстве, данное решение принято  «на основании подтверждения Казахстаном о результатах лабораторных исследований РГП «Национальный референтный центр по ветеринарии» о стабилизации эпизоотической ситуации». 

Напомним, в Кыргызстане временные ограничения на ввоз мяса птиц и птицеводческой продукции из Казахстана были введены 8 октября 2018 года.

Как ранее сообщалось, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана назвали неправомерными ограничения введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей.

«В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области снят 19 сентября 2018 года»,- говорилось в сообщении Минсельхоза Казахстана.

В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными.

«Соответствующее письмо направлено в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики», сообщили в ведомстве.

 

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Ключевые слова: Кыргызстан, Сельское хозяйство,
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