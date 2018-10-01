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10:11 310
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Кыргызстан снял ограничение на ввоз мяса птицы из Казахстана
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Кыргызстан снял ограничения на ввоз мяса птиц и птицеводческой продукции из Казахстана, передает агентство Кабар со ссылкой на Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.
Как сообщили в ведомстве, данное решение принято «на основании подтверждения Казахстаном о результатах лабораторных исследований РГП «Национальный референтный центр по ветеринарии» о стабилизации эпизоотической ситуации».
Напомним, в Кыргызстане временные ограничения на ввоз мяса птиц и птицеводческой продукции из Казахстана были введены 8 октября 2018 года.
Как ранее сообщалось, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана назвали неправомерными ограничения введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей.
«В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области снят 19 сентября 2018 года»,- говорилось в сообщении Минсельхоза Казахстана.
В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными.
«Соответствующее письмо направлено в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики», сообщили в ведомстве.
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