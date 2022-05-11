Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Кыргызстан разрешил въезд в страну без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации

    11 Мая 2022, 14:14

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ — В Кыргызстане смягчается карантинный режим въезда в страну, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

    В соответствии с решением Кабинета министров Кыргызской Республики от 30 апреля 2022 года, ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства отменены.

    Иностранные граждане и лица без гражданства могут посещать Кыргызстан в установленном законодательством порядке как через наземные, так и воздушные международные пункты пропуска на государственной границе страны.

    Санитарно-карантинные требования в части обязательного предоставления отрицательных результатов ПЦР-теста или сертификата о вакцинации также отменены.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC