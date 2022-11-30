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    Кыргызстан ратифицировал договор о госгранице с Узбекистаном

    30 Ноября 2022, 12:06

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кыргызстан завершил процедуру ратификации договора об отдельных участках государственной границы с Узбекистаном. Соответствующий закон подписан Президентом КР Садыром Жапаровым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

    Закон ратифицирует договор между Республикой Кыргызстан и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы протяженностью 302,29 километра.

    Наряду с ним, подписан также закон, полностью ратифицирующий соглашение между правительствами КР и РУ о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища с участием комиссии двух стран.

    Внешнеполитическое ведомство КР отмечает, что Кыргызстан и Узбекистан достигли высокого уровня политического диалога и готовы к дальнейшему активному развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, наращиванию взаимной торговли и промышленной кооперации, углублению культурно-гуманитарных связей.

    Фото: novosti.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Узбекистан Кыргызстан Мировые новости Граница
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