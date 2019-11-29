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    Кыргызстан принял эстафету в проведении очередной Консультативной встречи

    29 Ноября 2019, 15:15

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Лидеры стран ЦА определили следующее место проведения Консультативной встречи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках встречи в узком формате, главы государств ЦА выбрали Кыргызстан в качестве следующей страны, которая обязалась провести очередную Консультативную встречу на своей территории.

    Напомним, что накануне Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент для участия в Консультативной встрече глав Центральной Азии. Нурсултан Назарбаев избран Почетным Председателем Консультативной встречи.

    Фото: president.uz

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан Кыргызстан
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