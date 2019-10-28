Кыргызстан планирует перенять опыт Казахстана по оказанию госуслуг через соцсети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан лидирует в сфере развития электронных государственных услуг. Об этом в ходе международного технологического форума «Digital Bridge» заявил управляющий партнер Tech Farm (Кыргызстан) Аман Тентиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Правительства для граждан».

По словам Амана Тентиева, программа цифровизации, в рамках которой запланировано развитие электронных госуслуг Кыргызстана, была запущена в 2017 году, в то время как в Казахстане автоматизация госуслуг проводится более 13 лет.

«Казахстан в сфере развития электронных госуслуг лидирует. Люди дистанционно могут регистрировать, открывать компании онлайн. По-моему у вас это доступно уже пять – шесть лет как минимум. В этом направлении Казахстан делает большие вложения и находится впереди», – говорит Тентиев.

Кроме того, Тентиев назвал «прогрессивным» оказание госуслуг посредством популярных мессенджеров и социальных сетей. «Пока все услуги в Кыргызстане оказываются только по ЭЦП на портале получения госуслуг, но в будущем мы планируем также перенять опыт Казахстана и оказывать услуги через соцсети», – добавил он.

По словам специалиста, обучение граждан пользоваться цифровыми сервисами не заставит себя ждать, ведь сегодня мир стремителен и быстр: «Все хотят получать госуслуги здесь и сейчас. И никто уже не хочет ходить в ЦОНы специально за услугами, поэтому такие альтернативные способы получения услуг как телеграм-боты и мобильные приложения будут только развиваться и все больше находить положительный отклик в сердцах людей».

Напомним, в Нур-Султане прошел международный технологический форум «Digital Bridge». Его участниками стали эксперты в сфере IT-решений, цифровых технологий и т.д. из разных стран.