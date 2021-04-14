Кыргызстан перешел на ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении всех товаров – Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации протокола о внесении изменений в протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 8 мая 2015 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кыргызская Республика вступила в Евразийский экономический союз 12 августа 2015 года. В целях адаптации экономики к условиям Евразийского экономического союза Кыргызской Республике предоставлен пятилетний период для перехода на ставки Единого таможенного тарифа по 222 товарам», - пояснил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

Министр добавил, что в перечень изъятий Кыргызской Республики вошли продовольственные товары, лекарственные средства, автомобили, некоторые изделия из цветных металлов и оборудование.

«Переходный период, в ходе которого кыргызской стороной применялись более низкие пошлины, должен был закончиться 1 января 2020 года. Однако, учитывая нестабильное экономическое и социальное положение государства, Президент Кыргызской Республики в ходе Саммита глав государств Евразийского экономического союза в декабре 2019 года выступил с просьбой продлить срок применения более низких пошлин в отношении товаров-изъятий», уточнил Бахыт Султанов.

Было отмечено, что по итогам обсуждения Глав государств, а также почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев выразили добрую волю, согласившись продлить переходный период на 1 год.

«Следует отметить, что продление действия более низких пошлин не коснулось транспортной группы. С 1 января 2021 года Кыргызская Республика перешла на ставки Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении всех товаров», - резюмировал Бахыт Султанов.



