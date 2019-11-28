Кыргызстан передал России председательство в Совете Коллективной Безопасности ОДКБ

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кыргызская Республика официально передала председательство в Совета Коллективной Безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кыргызстан поддерживает усилия России, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом. Сегодня председательство ОДКБ будет передано российской стороне. Я хотел бы поздравить Владимира Владимировича с принятием председательства Совета коллективной безопасности ОДКБ и пожелать больших успехов», - сказал Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на Совете Коллективной Безопасности ОДКБ в Бишкеке.

По его словам, весьма символичным является то, что председательство России совпало с 75-летием Победы в ВОВ.

«Несомненно, 9 мая – день нашей общей Победы. Советский народ показал всему миру уникальный пример единства, массового героизма и преданности отечеству. Мы должны не забывать нашу общую историю и выступать вместе против попыток ее переписывания. Кыргызстан придает празднику Победы чрезвычайное значение и особый смысл. Мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем тех, кто отстаивал свободу нашей общей Родины. Мы проведем крупные мероприятия по случаю празднования Великой Победы», - отметил лидер Кыргызского государства.

«Уверен, что российское председательство придаст новый импульс развитию организации в 2020 году», - добавил С. Жээнбеков.