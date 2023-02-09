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    Кыргызстан отправит дополнительно спасателей, 100 юрт и палаточный мобильный госпиталь в Турцию

    9 Февраля 2023, 22:43

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кыргызстан отправит дополнительно в Турцию два самолета с сотней спасателями и гуманитарной помощью, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента КР.

    Сообщается, что по поручению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова два самолета готовятся к отправке в Турцию в целях оказания экстренной помощи пострадавшим в результате мощнейших землетрясений, на одном из которых планируется передать 100 юрт, около 20 военных утепленных палаток и один палаточный мобильный госпиталь.

    Вторым бортом для ликвидации последствий разрушительного землетрясения доставят специальную группу из 100 спасателей министерства чрезвычайных ситуаций КР, в числе которых кинологи с обученными двумя собаками и соответствующую аварийно-спасательную технику.

    Кроме того, вместе с поисково-спасательной группой также будет отправлена гуманитарная помощь в виде медицинских принадлежностей, одежды и предметов первой необходимости.

    Ранее сообщалось, что в турецкий город Кахраманмараш была направлена первая партия из 63 спасателей МЧС Кыргызстана, среди которых медицинские работники, психологи, кинологи с обученными собаками.

    По последним данным, число жертв двух разрушительных землетрясений в Турции достигло 16 546 человек, 66 132 человека получили ранения. Разрушено 6 644 жилых объекта.



    Фото: www.aa.com.tr

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Турция Кыргызстан Мировые новости
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