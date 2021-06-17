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    Кыргызстан отменил ограничения на поставку птицы и птицеводческой продукции из Казахстана

    17 Июня 2021, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничения, ранее введенные из-за птичьего гриппа, отменены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провел работу по снятию ранее введенных Кыргызстаном временных ограничений на поставки птицы и птицеводческой продукции из ряда областей Казахстана,

    «На основании полученной от Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК информации о принятых мерах по локализации высокопатогенного гриппа птицы, а также в связи со стабилизацией эпизоотической ситуации в Казахстане, Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызской Республики отменила ранее введенные ограничения», - сообщили в ведомстве.

    Принято соответствующее Постановление № 8 от 14 июня 2021 года.

    Согласно тексту постановления, на территорию Кыргызстана вновь разрешено ввозить птицу и птицеводческую продукцию из Акмолинской, Алматинской (Карасайский район), Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей РК.

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    Кыргызстан Сельское хозяйство
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