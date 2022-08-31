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    Кыргызстан отмечает День независимости

    31 Августа 2022, 16:35

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кыргызстан отмечает 31-ю годовщину со дня обретения независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ежегодно 31 августа Кыргызская Республика отмечает главный государственный праздник – День Независимости. В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Кыргызской Республики одной из первых из союзных республик приняла постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан». Согласно этому историческому акту Кыргызская Республика была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством.

    На церемонии поднятия государственного флага в честь дня независимости в живописном месте на джайлоо Чункурчак в Чуйской области с поздравительной речью к кыргызстанцам выступил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, в которой подчеркнул, что самым главным богатством свободолюбивого народа Кыргызстана является единство. Почитая традиции предков, кыргызстанцы должны как зеницу ока беречь дружбу, согласие и взаимопонимание.

    В своем обращении С. Жапаров высказался об основных направлениях действий, куда входит сохранение независимости, бесценного наследия, увеличение социально-экономической мощи страны, последовательная реализация масштабных программных задач и реформ, начатых в последние годы, благополучие и процветание народа, а также сильная экономическая и социальная политика.

    Президент КР также отметил успехи страны за текущий год в сфере экологической и энергетической безопасностях, системе социальной защиты населения, обороноспособности, развитии железнодорожной сети, возврате в собственность государства золоторудного месторождения «Кумтор».

    Во всех уголках страны проходят праздничные мероприятия, сопровождающиеся массовыми гуляниями, спортивными состязаниями, кулинарными турнирами и играми. Вечером на центральной площади Ала- Тоо столицы состоится концерт с участием звезд кыргызской эстрады.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Дата День Независимости Мировые новости
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