Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Кыргызстан отмечает День государственного флага

    3 Марта 2023, 14:02

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Кыргызской Республике празднуют День государственного флага страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником, пожелав сплоченному народу мира, благополучия, достатка, чистого неба и светлого будущего.

    Государственный флаг утвержден 3 марта 1992 года постановлением Верховного Совета Кыргызской Республики. Праздник установлен указом Президента КР «О государственном флаге Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 года и ежегодно отмечается с 3 марта 2010 года.

    Его авторами являются известные архитекторы и художники Кыргызстана Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев и Маматбек Сыдыков.

    Государственный флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище, в центре которого изображен круглый солнечный диск с равномерно расходящимися сорока лучами золотистого цвета и символ тундука кыргызской юрты красного цвета.

    Красный цвет флага символизирует доблесть и смелость, золотистое солнце олицетворяет покой и богатство, 40 лучей, объединенных в круг, означают объединение 40 древних племен в единый Кыргызстан, а тундук является символом родного очага, а в более широком понимании и мира как вселенной.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Великобритания и Новая Зеландия запретили госслужащим использовать TikTok
    Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Россию 20 – 22 марта
    Вспышка неизвестной болезни зафиксирована в Танзании
    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров