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    Кыргызстан ограничил на полгода вывоз драгметаллов

    22 Марта 2023, 21:13

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Введены количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызстана драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

    Решение направлено на защиту отечественной ювелирной отрасли и оказание содействия в развитии отечественного производства ювелирных изделий при переработке драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы вне таможенной территории.

    Принято решение: ввести по истечении трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызстана драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, сроком на шесть месяцев на товарные позиции 7106, 7107 00 000 0, 7108, 7109 00 000 0, 7111 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в объеме не более 500 кг.

    Принятое решение вступит в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Кыргызстан ЕАЭС
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