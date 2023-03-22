Кыргызстан ограничил на полгода вывоз драгметаллов

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Введены количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызстана драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

Решение направлено на защиту отечественной ювелирной отрасли и оказание содействия в развитии отечественного производства ювелирных изделий при переработке драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы вне таможенной территории.

Принято решение: ввести по истечении трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызстана драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, сроком на шесть месяцев на товарные позиции 7106, 7107 00 000 0, 7108, 7109 00 000 0, 7111 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в объеме не более 500 кг.

Принятое решение вступит в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.



