Кыргызстан намерен решать дефицит воды строительством новых бассейнов суточного регулирования

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане для решения проблем нехватки воды со следующего года планируется строительство новых бассейнов суточного регулирования. Об этом сообщил Президент КР Садыр Жапаров в интервью ИА «Кабар», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы государства, первой причиной нехватки воды в Кыргызстане является изменение климата, вследствие чего происходит сокращение объемов воды, а второй – отсутствие новых бассейнов суточного регулирования (БСР) и водохранилищ.

«Особенно не хватает БСР в Чуйской области. Сейчас в стране работают бассейны, построенные в советское время. Со следующего года мы все силы бросим на строительство новых БСР. Выделим достаточно средств. После того, как они будут построены, решится проблема с водой.

Я стал руководить страной, когда она была «на краю пропасти». Сейчас мы вместе с командой решаем проблему за проблемой. Даст Бог, в следующем году решим еще ряд насущных вопросов, в том числе проблему с водой. К примеру, если со времен обретения независимости в стране строили бы ежегодно по одному БСР и ГЭС, то сейчас было бы 33 ГЭС и 33 БСР. 33 ГЭС выдавали бы минимум 300 мегаватт электроэнергии. И это пример только одного направления. Если перечислять, проблем еще очень много. Нужно терпение и время», - отметил президент Садыр Жапаров.