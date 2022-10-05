Кыргызстан изучает опыт Казахстана по организации первичной медико-санитарной помощи

ИССЫК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки делегации Республики Кыргызстан для изучения опыта демонстрационной площадки по первичной медико-санитарной помощи на базе районной поликлиники Енбекшиказахского района Алматинской области состоялся круглый стол «Международные тенденции в развитии многопрофильных бригад ПМСП и опыт реформы ПМСП в Казахстане». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Это первая демонстрационная площадка по ПМСП, созданная в Европейском регионе ВОЗ для 53 государств-членов региона. Целью создания является демонстрация успешного опыта Казахстана по организации мультидисциплинарных команд, которые состоят из врача общей практики, как центрального звена, медицинских сестер, социальных работников и психологов, а также других специалистов, набираемых в зависимости от потребности обслуживаемого населения», - сказал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на открытии мероприятия.

Основной принцип работы ПМСП в Казахстане - это семейный принцип обслуживания, территориальная доступность ПМСП, позволяющий обеспечить непрерывность и преемственность оказываемой медицинской помощи.

По словам вице-министра, наряду с внедрением мультидисциплинарного подхода, в Казахстане увеличено количество медицинских организаций и участков. Так, за последние 2 года открыты 604 новых участков врачей общей практики и 93 объекта ПМСП, что позволило уменьшить нагрузку на врачей.

Также увеличен доступ населения к лекарственному обеспечению на амбулаторном уровне. С внедрением системы ОСМС перечень льготных лекарственных препаратов увеличился до 125 нозологий. Всего 616 медицинских организаций обеспечивают бесплатными препаратами.

Для улучшения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных сел курсируют 2 медицинских поезда «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» и 149 передвижных медицинских комплексов.

В Казахстан для прохождения обучения на базе Демонстрационной платформы первичной медико-санитарной помощи Всемирной организации здравоохранения в Иссыке прибыла делегация из Кыргызстана, состоящая из представителей министерства здравоохранения и руководителей медорганизаций.

В ходе визита делегации КР в Казахстан проведено заседание круглого стола на тему «Международные тенденции в развитии многопрофильных бригад ПМСП и опыт реформы ПМСП в Казахстане».

В ходе мероприятия подробно обсуждены системы оказания медуслуг в рамках ПМСП, приоритетные направления развития ПМСП, международный опыт оказания первичной медико-санитарной помощи.

Также планируется обсудить опыт Фонда социального медицинского страхования в финансировании ПМСП, функционал много профильных бригад и семейных врачей.

В. Дудник особо отметил, что на родине Алматинской декларации, принятой еще в 1978 году, которая положила начало продвижению и развитию первичной медико-санитарной помощи во всем мире, в том числе в Казахстане и стала первым документом, излагающим целостный взгляд на здоровье и акцентирующая на вклад здоровья в экономическое и индивидуальное развитие.

Астанинская декларация, принятая в 2018 году подтверждает главный постулат Алматинской декларации: здоровье – это право, а не привилегия для тех, кто может себе это позволить. По своей сути первичная медико-санитарная помощь – это забота о людях, а не просто лечение конкретных заболеваний или состояний. И потому является наиболее эффективным способом устойчивого решения сегодняшних проблем в здравоохранении.

Фото:gov.kz